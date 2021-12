Patente di guida, nuovo esame di teoria: ecco cosa cambia

L’esame per l’ottenimento della patente di guida cambia forma. La riforma del codice stradale prevede infatti che, a partire da lunedì 20 dicembre, l’esame di teoria diventi “mini”; ai futuri conducenti verranno poste meno domande ma gli sarà dato altresì meno tempo per rispondere.

Esame di teoria per la patente: cosa cambia

Addio alle 40 domande, per molti temutissime, dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. A partire dal 20 dicembre, la riforma del codice stradale introduce una nuova prova teorica. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 dicembre, il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile prevede che l’esame di teoria si riduca a sole 30 domande da completare in massimo 20 minuti. Cambia anche la tolleranza del numero di errori, pur mantenendo il rapporto del 10% rispetto all’intero quiz: l’esame sarà infatti considerato superato solamente in presenza di un massimo di 3 errori.

Quiz della patente: i piemontesi in gran parte “rimandati”

La parte teorica dell’esame per il conseguimento della patente rimane lo scoglio più difficile da superare, anche per chi guida già da qualche anno. È quanto emerso da uno studio condotto da AutoScout24 ed Egaf edizioni su un campione di quasi 3100 utenti a livello nazionale che hanno ottenuto la patente B da più di cinque anni. In particolare, la simulazione del test ha previsto la somministrazione di 20 domande a quiz, selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e utilizzate in sede di esame. Per superare la simulazione gli utenti non devono aver commesso più di 2 errori su 20 domande (10%), considerando lo stesso rapporto dell’esame ufficiale che prevede attualmente al massimo 4 errori per un quiz da 40 quesiti o, come anticipato, dal 20 dicembre 3 errori per 30 quesiti.

Ciò che emerge è che i cittadini piemontesi sarebbero in parte rimandati nonostante si siano rivelati i più bravi a livello nazionale. Gli utenti intervistati hanno risposto in media correttamente a 16,6 domande su 20 (contro la media nazionale di 16,4), solo il 15,2% dei piemontesi oggi supererebbe quindi l’esame a pieno titolo. Il 34,2% sarebbe invece bocciato. Medaglia d’argento per i pugliesi (13,3% dei promossi) e di bronzo per i cittadini del Trentino Alto Adige con il 12,9% dei promossi. Ultimi classificati i conducenti di Friuli e Abruzzo con rispettivamente solo 6,7% e il 6,1% di promossi. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su segnaletiche, incroci e limiti di velocità.

Sono state tre le domande in cui i piemontesi hanno avuto più difficoltà con, al primo posto, un quesito inerente un segnale di divieto di sosta e fermata. Quasi sei piemontesi su dieci sono stati invece tratti in inganno dall’affermazione: “Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h”, la cui risposta corretta è “Vero”. Il 49% degli automobilisti piemontesi intervistati si è infine arenato su un quesito relativo alle precedenze.