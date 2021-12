Film di Natale da vedere assolutamente: i preferiti dagli italiani

Quale miglior momento, se non le vacanze di Natale, per mettersi sul divano con tutta la famiglia a vedere uno dei film cult delle festività? La scelta, soprattutto nell’epoca dello streaming online, è sicuramente vasta ma quali sono secondo gli italiani i film da vedere assolutamente a Natale?

Secondo uno studio della piattaforma di confronti Facile.it, commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, il film più amato in assoluto dai cittadini dello Stivale è Mamma ho perso l’aereo. Un film cult per tutti i nati negli anni ‘90 e relativi genitori ma che potrebbe essere amato anche dalle nuove generazioni. Medaglia d’argento e di bronzo per altri due grandi classici del Natale: Una poltrona per due e Miracolo sulla 34esima strada, quest’ultimo nella versione del remake del 1994 della storica pellicola del 1947. Al quarto posto entra il classifica quello che potremmo definire il Cinepanettone per eccellenza: Vacanze di Natale è infatti consigliato dal 7,1% degli intervistati in quanto rappresenterebbe uno dei film natalizi del cuore.

Agli italiani piacciono però anche Il Piccolo Lord e Harry Potter e la Pietra Filosofale, prima pellicola della saga di film tratti dai romanzi di J.K. Rowling. Al settimo posto della classifica torna un grande classico del cinema italiano, Non ci resta che piangere: la pellicola, interpretata dal Premio Oscar Roberto Benigni e Massimo Troisi è stata scelta dal 5,7% degli intervistati. Chiudono la classifica quattro film, di cui due a pari merito, prettamente natalizi (o quasi): all’ottavo posto troviamo infatti sia Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato sia A Christmas Carol, preferiti dal 5,4% del campione. Nono posto per Il Grinch, pellicola natalizia per eccellenza che ha dato vita ad una figura tanto divertente quanto odiata che è riuscita ad entrare addirittura nel vocabolario di uso comune, ad indicare le persone non amanti del Natale e di quel senso di magia tipico del periodo.



A chiudere la classifica è un film d’animazione targato Disney, Nightmare before Christmas di Tim Burton, nominato agli Oscar per i migliori effetti speciali.