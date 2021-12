Il questore dona un addobbo della polizia all'albero del Comune

Nella mattinata di ieri, giovedì 16 dicembre, il questore di Vercelli Maurizio Di Domenico ha donato decorazione natalizia della polizia di Stato al sindaco della Città di Vercelli, Andrea Corsaro, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’addobbo è stato apposto sull'albero natalizio allestito in piazza Municipio, di fronte alla sede del Comune. "Un gesto simbolico per testimoniare l’impegno delle donne e gli uomini della polizia di Stato al servizio della comunità vercellese e per rafforzare lo stretto legame di vicinanza con la Città di Vercelli da parte del personale della polizia di Stato", commentano dalla Questura.