Chiudono gli sportelli bancari negli ospedali di Vercelli e Borgosesia

La Tesoreria della Asl Vercelli ha comunicato all’Azienda che procederà alla chiusura degli sportelli bancari all’interno degli ospedali di Borgosesia (dal 31/12/2021) e di Vercelli (dal 12/2/2022).

A tal fine per agevolare gli utenti, l’Asl di Vercelli, ha implementato la possibilità di pagare con bancomat e carta di credito. I Pos sono posizionati principalmente accanto agli sportelli del Cup e nei Laboratori. Le prestazioni inoltre possono essere pagate anche on-line tramite “Pagamenti Sanitari”, la piattaforma digitale regionale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione senza commissioni.

L’utenza che desiderasse ancora effettuare i pagamenti in contanti, anche in seguito alla chiusura degli sportelli bancari, potrà farlo nelle tabaccherie e le farmacie aderenti dove le prestazioni potranno essere pagate in un orario di apertura più ampio e senza creare assembramenti all’interno delle strutture ospedaliere. Sono inoltre presenti 9 punti gialli nelle sedi aziendali.