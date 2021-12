Vercelli: sarà un Natale "in bianco"

Un ritorno alla normalità scacciando il Covid: è forse uno dei desideri che più vorremmo vedere esaudito per questo Natale.

La Regione ieri, giovedì, ha annunciato che lo passeremo in zona bianca. Ora la voglia di ripartire e di lasciare alle spalle questo brutto periodo, sotto ogni punto di vista, è tanta. La speranza, tramite la magica atmosfera che crea il Natale, si fa ancora più forte. A dimostrarlo sono le tante iniziative che colmano questo fine settimana, tra cui il trenino lillipuziano, i pianoforti elettrici installati in centro e i mercatini natalizi. Inoltre, vengono consegnati anche dei piccoli agrifogli, di cui prendersi cura, ai bambini delle scuole primarie. Prosegue poi il concorso "Compra locale vinci il Natale". Ma per queste festività sono tante le aspettative, soprattutto quelle dei commercianti.

