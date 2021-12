Piemonte: quadruplicato il fondo per le Pro loco

In sede di assestamento di bilancio la Regione ha quadruplicato il fondo destinato alle Pro Loco che passa da 315.000 euro a 1.115.000 euro. Il bando per la presentazione delle domande è stato così prorogato fino al 20 dicembre 2021. "Un segnale di attenzione – hanno sottolineato il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – per potenziare le azioni di promozione dei territori che sono un valore aggiunto della nostra economia".

Inizialmente erano stati stanziati 315.000 euro ai quali la Giunta ne aveva aggiunti 600.000, poi incrementati di ulteriori 200.000 arrivando così a un budget complessivo di 1.115.000 euro. L’importo forfettario pro capite è di 1.000 euro ma può arrivare a 3.500 in base alle spese rendicontate, e può essere richiesto presentando domanda sulla piattaforma Sistema Piemonte, alla quale si accede tramite identità digitale (Spid - Carta di Identità Elettronica Cie - Certificato Carta Nazionale Servizi). I criteri nel dettaglio sono online fino al 20 dicembre 2021 alle ore 12.