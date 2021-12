Macciò: "Riqualificare la figura del medico di Pronto soccorso"

"La nostra richiesta è che venga riqualificata e resa attrattiva la figura del medico del Pronto soccorso, sia dal punto di vista della carriera sia da quello economico".

Sergio Macciò, segretario di Anaao Assomed Vercelli, spiega la posizione dell'associazione che riunisce i medici dirigenti, che "chiudono" ai neo laureati nei Dea. "Il Pronto soccorso è il direttore d’orchestra, dove l’orchestra è rappresentata dall’ospedale, è il punto chiave dell’organizzazione ospedaliera, se non funziona va in crisi l’intera struttura. Per tale motivo devono lavorarci professionisti formati ed esperti", osserva il medico vercellese.

