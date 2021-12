Livorno Ferraris: rifiuti abbandonati da "svuota cantine" irregolare

Svuotava le cantine senza avere autorizzazioni per gestire i rifiuti.

I militari del Nipaaf (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Vercelli e della Stazione carabinieri forestale di Vercelli hanno denunciato un cittadino italiano per gestione illecita di rifiuti non pericolosi. Le indagini dei militari effettuate su alcuni rifiuti abbandonati trovati in diversi terreni agricoli del Comune di Livorno Ferraris hanno permesso di risalire al responsabile dell’illecito. L'uomo, attraverso annunci online, pubblicizzava l’attività di “svuota cantina” in assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Il materiale recuperato, non potendo essere gestito in maniera lecita veniva abbandonato in aree o luoghi isolati. Oltre la denuncia, che prevede l’arresto da tre mesi ad un anno o una multa da 2.600 a 26.000 euro, i militari obbligheranno il responsabile a ripulire l'area.

Già nel mese di gennaio i militari avevano denunciato nel Comune di Livorno Ferraris un'altra persona che svolgeva illecitamente l’attività di “svuota cantina” pubblicizzandosi tramite l’affissione di volantini nelle abitazioni. Anche in questo caso i rifiuti prelevati dalle abitazioni venivano abbandonati in aree o terreni isolati. I carabinieri forestale invitano e raccomandano i cittadini che devono disfarsi di materiali e/o beni in disuso a contattare esclusivamente ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti al fine di evitare e prevenire, seppure inconsapevolmente, che vengano commessi questi reati.