Atena Trading: "Tecnologia sì ma anche sportelli"

Utilizzo delle nuove tecnologie, attenzione al territorio, collaborazione con Ascom e Comune per le iniziative del Natale, rateizzazione delle bollette che da gennaio rincareranno di una volta e mezzo.

Sono i temi affrontati da Angelo Guidi, amministratore delegato di Atena Trading, in una chiacchierata sul presente e il futuro dell’azienda di servizi vercellese. Partendo però dal passato, quello più recente. "Il 2021 è stato un anno importante per noi. Abbiamo adottato nuovi sistemi per la gestione dei clienti, per offrire servizi migliori".

