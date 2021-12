Vercelli: ritorna Campagna amica on tour in versione "natalizia"

Il Natale è ormai alle porte e Campagna Amica On Tour torna ad essere protagonista.

Dopo il grande successo ottenuto nell’appuntamento di Novara, il mercato contadino farà tappa anche a Vercelli. Sabato 18 dicembre dalle 9 alle 19 in piazza Cavour, infatti, i produttori agricoli di Campagna Amica saranno presenti per proporre le loro eccellenze di stagione ai cittadini. Oltre ai consueti prodotti, ci saranno tante attività collaterali per far immergere ancora di più il consumatore nell’atmosfera natalizia. Un’ottima opportunità per comporre le Strenne contadine, i cesti natalizi contenenti il meglio dell’agroalimentare del territorio con proposte già pensate per i consumatori oppure componibili a piacimento per un regalo personalizzato e prelibato. Ma le sorprese non sono finite: ci sarà anche la deliziosa pasticceria contadina di Campagna Amica e per tutti i bambini ci sarà in omaggio un biscotto di Natale da appendere all’albero.

Il mercato, sostenuto dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, si inserisce in una più ampia iniziativa dedicata a promuovere la vendita diretta attraverso mercati organizzati in centro città. Si tratta quindi non solo di una vetrina per promuovere e valorizzare aziende e prodotti del territorio ma anche un’opportunità per i consumatori di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, freschi e di origine italiana garantita. Tra le eccellenze del territorio si potranno trovare riso, frutta e ortaggi di stagione, salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, birra artigianale, zafferano, nocciole, miele, composte e conserve, farina, erbe aromatiche, prodotti gastronomici e cosmetici a base di lumache, succhi, creme pesti e molto altro.

“La risposta di Novara nell’appuntamento di Campagna Amica On Tour di settimana scorsa è stata molto soddisfacente e siamo convinti che lo stesso risultato verrà ottenuto anche a Vercelli - affermano il presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – L’atmosfera natalizia sarà il filo conduttore della giornata. Davanti ad un consumatore sempre più preparato ed esigente, i mercati di Campagna Amica sanno porsi all’altezza di ogni aspettativa con prodotti di alta qualità a prezzi giusti: anche in questa occasione si potranno trovare le eccellenze locali da degustare o da omaggiare ai propri cari. L’espressione #MangiaItaliano non è un semplice slogan, ma una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese”.

I mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale si trovano a Vercelli (piazza Cavour) il 2° e 4° sabato del mese.