Vercelli: interrogazione parlamentare sui profughi di piazza Mazzini

"Come intende attivarsi, nell’ambito delle sue competenze, il ministro dell'Interno, per trovare una soluzione a una situazione grave e inaccettabile in un Paese civile come quella dei migranti in piazza Mazzini a Vercelli?".

E' il senso dell'interrogazione a risposta immediata inoltrata in Commissione Affari costituzionali al ministro dell'interno Luciana Lamorgese da parte del capogruppo Leu alla Camera, Federico Fornaro. "Da tempo a Vercelli, in piazza Mazzini, stazionano, di giorno, sotto una tenda, un gruppo di giovani pakistani per sollecitare la compilazione del modulo C3 dalle autorità competenti che consenta loro di essere collocati in un Centro di accoglienza e avviare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato - spiega Fornaro - I migranti sono sistemati per la notte da tempo in una struttura della Caritas diocesana convenzionata con il Comune. Il locale ha offerto un riparo adeguato alle esigenze di prima necessità dei giovani pakistani, anche alla luce delle temperature sotto zero che vengono raggiunte in questo periodo. I pasti vengono assicurati dalla Croce rossa. Grande è anche la solidarietà di molti vercellesi che, in maniera anonima, hanno regalato alle persone di piazza Mazzini pasti e alimenti a lunga conservazione, così come hanno fatto alcuni ambulanti del vicino mercato".

Tutto ciò però, fa notare Fornaro, "dura da diverso tempo, in quanto viene sistematicamente rinviata la compilazione del modulo che consente di avviare la procedura per la richiesta di asilo. Infatti, una volta la compilazione avvenisse, la Prefettura dovrebbe provvedere alla loro collocazione in una struttura; il problema di fondo è l’assenza di una struttura adeguata per l’accoglienza in provincia e pare che ciò ritardi la firma del modulo da parte della Prefettura. Anche lo spostamento in altra provincia non è stato, a oggi, preso in considerazione". Con queste premesse il capogruppo Leu ha chiesto spiegazioni al ministro.