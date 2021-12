Prefettura: oltre 3.200 controlli di Green pass nel Vercellese

Si stanno svolgendo, dalla scorsa settimana, i servizi di controllo per la verifica del possesso delle certificazioni verdi previsti dal Piano adottato dal prefetto di Vercelli Lucio Parente in attuazione delle disposizioni del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 che, come noto, ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento della pandemia da Covid19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

La Prefettura fa sapere che "i servizi, effettuati dal personale di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Corpi di polizia locale dei Comuni del territorio, hanno consentito nella settimana dal 6 al 12 dicembre di controllare oltre 3.200 persone e 650 attività commerciali, con 9 sanzioni a carico delle prime e 6 delle seconde, interessando in maniera capillare esercizi pubblici, cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, stadi, palazzetti dello sport, impianti sciistici, stazioni ferroviarie, aree di servizio in ambito autostradale e le principali fermate degli automezzi di trasporto locale".

Il limitato numero di sanzioni irrogate, "a fronte dell’imponente mole di controlli effettuati, testimonia la generale alta adesione dei cittadini alle misure di prevenzione in vigore e conferma lo spirito collaborativo di tutte le componenti sociali, dalle aziende alle associazioni di categoria ed ai lavoratori dei settori pubblici e privati, nell’assicurare il rispetto delle predette misure con l'obiettivo comune di consentire il sereno e proficuo svolgimento della vita sociale, ancor più in corrispondenza dell’imminente periodo di festività che comporterà un prevedibile incremento delle attività commerciali e della mobilità dei cittadini - proseguono dalla Prefettura - Al riguardo, il Prefetto ha ringraziato le forze di polizia per l’intensa azione svolta unitamente ai cittadini e alle imprese del territorio per l’indispensabile contributo finora assicurato, confidando nel tradizionale senso di responsabilità della comunità vercellese ed auspicando che sia mantenuta la massima attenzione verso le misure di prevenzione necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività".