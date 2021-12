Crescentino: derubavano gli anziani nei parcheggi dei supermercati

I carabinieri della stazione di Crescentino hanno denunciato due sudamericani per tentato furto in concorso.

"Il modus operandi oramai collaudato era quello di avvicinare le anziane vittime nei parcheggi dei supermercati, nel momento in cui uscivano trafelate con il carrello della spesa pieno e si avvicinavano alle loro autovetture, gettando a terra delle monete ed invitandole a raccoglierle facendole passare come proprie - spiegano dal Comando di Vercelli - Spesso le vittime assecondavano i soggetti ritenendolo un gesto gentile quello ma in tali casi però lasciavano le portiere delle proprie autovetture aperte permettendo ad uno dei due malfattori di asportare le borse/borselli ivi riposti".

Ieri pomeriggio, lunedì 13 dicembre però, la tecnica non ha funzionato, grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Crescentino che stava vigilando un supermercato di quel centro, in periodo di shopping natalizio. I carabinieri di Crescentino si sono accorti della presenza dei due sudamericani che a loro volta hanno visto la pattuglia e quindi hanno deciso di interrompere la loro attività risalendo in auto e cercando di allontanarsi velocemente. I carabinieri si sono posti al loro inseguimento riuscendo a bloccare il veicolo in fuga dopo alcune centinaia di metri. I due sudamericani, un peruviano 25enne ed un argentino 22enne, domiciliati a Torino, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati accompagnati in caserma ed al termine degli accertamenti sono stati denunciati per tentato furto in concorso e muniti di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Crescentino, per evitare che ritornino in futuro.