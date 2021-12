"L'elezione del presidente del Consiglio comunale è da ripetere"

"L’elezione del presidente del Consiglio Comunale di Vercelli è stata viziata da grossi errori procedurali".

Sono le parole del capogruppo Pd Alberto Fragapane, che insieme a Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso (Partito Democratico), Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte), Renata Torazzo, Pier Giuseppe Raviglione (SiAmo Vercelli), Michelangelo Catricalà (Gruppo Misto), Paolo Campominosi e Andrea Conte (Voltiamo Pagina), ha presentato una mozione per la ripetizione della votazione.

"Lo conferma il verbale di deliberazione, che mette nero su bianco come diversi voti non siano stati correttamente rilevati dal sistema informatico, tra i quali 5 voti della minoranza, che sappiamo per certo essere stati espressi - evidenzia Fragapane - Per questo motivo il Partito Democratico e gli altri gruppi di minoranza hanno protocollato una mozione in cui si chiede la ripetizione della votazione, tramite una modalità in presenza che garantisca al contempo a tutti i consiglieri la possibilità di partecipare al voto in sicurezza". Precisa il capogruppo Pd: "Non si tratta di un attacco personale o politico, ma della semplice richiesta che si garantisca il diritto di voto dei consiglieri comunali, cosa che evidentemente il sistema scelto non ha consentito. Auspichiamo quindi che siano le forze politiche stesse a correggere questa grave stortura del funzionamento del Consiglio Comunale, approvando questa mozione e garantendo così che si possa procedere ad una votazione corretta, che dia legittimità al presidente che ne risulterà eletto".