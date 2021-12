Camion si ribalta sulla strada per Collobiano, viabilità bloccata

Code sulla Sp 230, in direzione Collobiano, per un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 dicembre, verso le 15,30. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, un camion che trasportava riso è uscito di strada dopo aver tentato di sorpassare un furgone. Il conducente del mezzo pesante, un italiano classe 1972, ha perso il controllo del rimorchio durante la manovra, riversando 1,5 quintali di riso circa sulla carreggiata

Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri. Non ci sarebbero persone ferite.

Alle 18,15 la viabilità risulta ancora bloccata per consentire le operazioni di sgombero della strada.