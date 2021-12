In Sant'Agnese 'Concerto di Natale' per sostenere la Lilit

Vercelli: la musica di Schubert, Gluck e Saint-Saën e le voci del Coro Lirico Viotti di Vercelli, diretto da Stefania Bellini, in collaborazione con la Corale Sant’Abbondio di Buronzo diretta da Lorenzo Battaggion e il Coro di Calice, di Domodossola, diretto da Adriano Alberto Giani e Anselmo Quartagno. Questo nel Concerto di Natale in programma lunedì 20 dicembre alle 21, nella chiesa di Sant’Agnese. L’iniziativa non avrà però solo una valenza di carattere culturale, ma contempla anche unbenefico: l’ingresso è infatti a offerta e quanto sarà raccolto contribuirà a sostenere i progetti di prevenzione della Lilt di Vercelli, primo fra tutti “Sui passi di Venere”.



Ad accompagnare l’unione corale del Piemonte del nord-est, così come la definisce il Maestro Battagion, sarà l’Orchestra del Sacro Monte Calvario di Domodossola, con Alberto Sala, organista titolare della cattedrale di Novara e Maria Elena Bovio, arpa solista, titolare della cattedra di arpa al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non solo. "E’ prevista anche la partecipazione straordinaria del primo flauto dell’Orchestra Verdi di Milano il vercellese Nicolò Manachino" precisa Battaggion.

Cantanti solisti saranno il soprano vercellese Serena Rubini e dal Teatro Regio di Torino Daniela Valdenassi mezzo-soprano, Roberta Garelli contralto, Matteo Pavlica tenore, Giuseppe Capoferri baritono. Direttore e concertatore sarà il Maestro Battaggion, in organico al Teatro Regio di Torino. In tutto trenta musicisti e oltre 50 cantori che presenteranno la Messa in sol maggiore D167 per coro, soli, archi, trombe e timpani di Schubert, la Danza degli Spiriti Beati per archi e flauto solista, da Orfeo ed Euridice di Gluck e l’Oratorio de Noël op.12 per coro, soli, archi, arpa e organo di Saint-Saëns.