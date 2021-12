"Vaccinatevi, il Covid starà tra noi ancora per anni"

Ricoveri, sospensioni del personale sanitario e modalità di accesso agli hub vaccinali.

Sono alcuni dei temi trattati dal direttore generale Asl Eva Colombo che, insieme a direttori sanitario e amministrativo, Fulvia Milano e Gabriele Giarola, al direttore Sisp Virginia Silano e al primario di Malattie infettive Silvio Borrè, ha fatto il punto sulla situazione a fine anno. Pressante l’invito a vaccinarsi, "perchè il virus restaerà tra noi per molto tempo", ma anche alla possibilità di cura con anticorpi monoclonali, se si accede in tempo in ospedale.





Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 10 dicembre