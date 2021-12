Premi di bontà: sul palco del Civico storie di altruismo e abnegazione

Settantacinque anni di storia, 13 riconoscimenti consegnati, 9 artisti benefattori che regalano le loro opere per un progetto benefico.

E la neve che anticipa l’atmosfera natalizia, periodo in cui bisogna essere più buoni. C’erano tanti ingredienti mercoledì 8 dicembre al Teatro Civico per la cerimonia conclusiva dei Premi di Bontà. E c’erano soprattutto tante storie emozionanti e coinvolgenti di impegno e solidarietà, di altruismo e abnegazione: chi dona un rene per aiutare un amico, chi salva un uomo che aveva brutte intenzioni, chi soccorre un bambino intrappolato dalle fiamme, soltanto per citarne alcune. E poi, scusate la parzialità, c’era la storia del nostro collega Paolo Sala, mancato sei mesi fa. Aldilà delle motivazioni contenute nella segnalazione del suo caso Paolo era buono, e chi lo ha conosciuto lo sa, senza bisogno di dimostrazioni.





La cronaca dei Premi di bontà sul numero de La Sesia in edicola venerdì 10 dicembre