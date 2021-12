Olcenengo: persona caduta in casa soccorsa dai vigili del fuoco

Nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, verso mezzanotte e 10 circa, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta a Olcenengo in Corso Matteotti per un'azione di supporto al 118 impegnato in un soccorso ad una persona.

Il personale ha provveduto ad aprire la porta d'ingresso di un appartamento, sito al piano terra, permettendo così l'accesso degli operatori sanitari, che hanno provveduto a soccorrere la vittima che era caduta in casa. Successivamente i vigili del fuoco hanno aiutato a trasferire la vittima sull'ambulanza, che l'ha poi trasportata all'ospedale di Vercelli.