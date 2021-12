Fondazione Casa Regge, un centro per bambini nel disagio e nel dolore

Disabilità cognitiva, intellettiva. Disturbi specifici dell’apprendimento. Autismi. Condizioni, situazioni, queste, che implicano bisogni.

Bisogni grandi, dietro ai quali ci sono bambini che vivono disagi e dolore. E con loro le famiglie che spesso si trovano a non poter trovare rimedio per la mancanza di strutture adatte, per i costi da sostenere. Un’esigenza sociale poderosa. Per dare a queste problematiche una risposta concreta, multidisciplinare, è stata fondata, nel 2017 a Borgo d’Ale, Fondazione Casa Regge. Una realtà la cui vocazione è quella di essere un punto di riferimento per la provincia, che per la sua collocazione geografica a ridosso di altri territori, può essere a servizio anche di altri territori: il Biellese, il Torinese, il Canavese.

