Arte a cielo aperto e concorso a premi per il Natale vercellese

“Compra locale vinci il Natale”: è il nome del concorso a premi di Ascom e Comtur per incentivare gli acquisti sul territorio.

Fino al 24 dicembre, con una spesa minima di 10 euro nei negozi associati della città e della provincia, e non solo, si potrà partecipare all’estrazione finale di un’auto Kia. Inoltre, per ogni distretto del commercio è anche in palio uno smartphone. Nel prossimo fine settimana continuano gli appuntamenti con “Luci e Natale in città”, con il trenino lillipuziano e la possibilità di suonare i pianoforti installati in centro.

”2021: oltre lo spazio” è il titolo della mostra Extra che quest’anno espone opere d’arte, arredo, design e fashion in speciali teche trasparenti, che sono state poste in viale Garibaldi e che verranno inaugurate proprio oggi, venerdì 10 dicembre, alle 18.





Approfondimenti sul numero de La Sesia in edicola venerdì 10 dicembre