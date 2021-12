Borgo d'Ale: incidente sulla Torino-Milano, un ferito grave

Intervento dei vigili del fuoco sull'autostrada A4 Torino - Milano, all'altezza del casello di Borgo d'Ale in direzione Milano, per un incidente stradale che ha coinvolto 3 automezzi pesanti.

Intorno alle 12 di oggi, martedì 7 dicembre, una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, comando provinciale vigili del fuoco di Vercelli, e una squadra del distaccamento volontario di Santhià, hanno estratto il conducente di uno dei tre autocarri, che trasportava mascherine chirurgiche e che aveva tamponato il veicolo che lo precedeva. Sono poi stati messi in sicurezza tutti i mezzi coinvolti. L'elisoccorso da Torino (vedi qui) ha trasportato in ospedale un ferito in codice giallo/rosso. E' intervenuta anche la polizia stradale di Novara est, e i sanitari della Pal di Livorno Ferraris che hanno prestato le prime cure ad un altro autista lievemente ferito.