Gira per le vie di Santhià brandendo un'ascia e ferisce un carabiniere

I carabinieri della Stazione di Santhià e quelli di Buronzo, hanno arrestato un 25 enne per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Tutto è iniziato verso le 20 di ieri, venerdì 3, quando diversi cittadini di Santhià hanno chiamato la centrale operativa, spiegando che nei pressi della stazione ferroviaria c'era un giovane extracomunitario che girava per le vie del centro brandendo un’ascia con la quale aveva danneggiato una panchina posta lungo il viale Vittoria e dei muri di alcune abitazioni poste lungo la via Gramsci. Le pattuglie di Santhià e di Buronzo sono riuscite ad individuare il giovane nei pressi della stazione ferroviaria. Si trattava di un nigeriano 25 enne di fatto senza fissa dimora, che alla vista dei carabinieri ha assunto un atteggiamento minaccioso brandendo l’arma contro di loro, intimandogli di allontanarsi. Dopo alcuni attimi di tensione, il comandante della stazione, Luogotenente Salvatore Lobrano, ha instaurato un dialogo con l’esagitato, riuscendo per un istante a convincerlo a posare a terra l’arma.

Il giovane, tuttavia, alla vista dell’arrivo di altri carabinieri, all’improvviso ha ripreso in mano l’ascia con fare minaccioso, costringendo quindi gli operatori a bloccarlo con forza e disarmarlo, per evitare che potesse aggredirli. Nella colluttazione il Luogotenente Lobrano ha riportato una ferita ad un dito della mano che successivamente è stata curata al Pronto soccorso dell’Ospedale. L’ascia è stata sequestrata ed il 25 enne è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Al termine delle formalità è stato portato in carcere.