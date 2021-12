Vercelli: proseguono i lavori alla nuova ala del Liceo scientifico

Inizia a prendere forma la struttura che, in sostituzione dell'edificio danneggiato dal terremoto dell'Emilia del 2012, tornerà a offrire spazi in uso ai ragazzi del Liceo Scientifico A. Avogadro di Vercelli.

Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta si è recato in visita al cantiere, con il responsabile provinciale Marco Crociani, alla presenza della dirigente scolastica Paoletta Picco e del responsabile del cantiere Caltagirone. "E' una grande soddisfazione per me vedere la struttura che prende forma - ha detto Botta - I ragazzi e il corpo docente aspettano questi spazi da quasi 10 anni. La carenza di materiali, di cui risente il settore in questo periodo, non ci fermerà e, per l'anno scolastico 2022-23, il liceo potrà usufruire di nuovi spazi sicuri e all'avanguardia".