"Luci e Natale in città": a Vercelli il trenino e un'auto in palio

Il trenino Lillipuziano, un concorso a premi con l’estrazione di un’auto, la mostra “Extra: oltre lo spazio” e musicisti esperti e talenti emergenti che suoneranno in centro.

Sono alcune delle iniziative del Comune e di Ascom che coinvolgeranno la città durante il periodo natalizio. Ieri, giovedì, 2 dicembre, è stato presentato in Comune il calendario delle iniziative “Luci e Natale in città” in collaborazione con Atena Iren, Camera di commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Atl, Comtur e Regione.

