Angelo Santarella: "Un nuovo commercio per una città che si rinnova"

"Non si può non innovare il commercio in una città che si appresta ad essere rinnovata".

Angelo Santarella, a un mese dalla nomina a presidente di Ascom Vercelli, lancia un messaggio chiaro riguardo a quali saranno i binari su cui si muoverà nel prossimo futuro il direttivo dell’Associazione commercianti provinciale, con un focus particolare sulla città. L'invito: "Acquistiamo nei nostri negozi di vicinato".

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 3 dicembre