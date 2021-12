Santhià: ruba un giubbotto appartenente al personale ferroviario

Ha rubato un giubbotto all'interno dello spogliatoio del personale ferroviario: un uomo di 55 anni italiano è stato denunciato per furto aggravato dagli agenti del Posto Polfer di Santhià.

I fatti risalgono allo scorso 12 novembre, quando è stato scoperto il furto di un giubbotto all’interno dello spogliatoio dei locali cabina elettrica della stazione di Santhià, in uso al personale ferroviario. Gli operatori Polfer sono risaliti all’identikit del ladro grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area. L’uomo, un operaio residente a Torino, ha sottratto il capo, nascondendolo in un sacchetto nero per i rifiuti e successivamente nel suo furgone. I poliziotti della Squadra di polizia giudiziaria compartimentale, che hanno effettuato la perquisizione domiciliare a Torino, hanno trovato l’indumento in casa di familiari, dove l'uomo risiede. Il 55enne è stato quindi denunciato e il giubbotto sequestrato, in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.