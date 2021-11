Vercelli: "Impossibile prenotarsi per le vaccinazioni"

"E' impossibile prenotarsi per la terza dose".

Sono numerose le chiamate arrivate in redazione da parte di persone che lamentano di non riuscire ad accedere al calendario regionale per le prenotazioni a Caresanablot (che addirittura non compare nel portale regionale), a Santhià e Borgosesia (dove non ci sono date disponibili nè a dicembre nè a gennaio).

"Stanno arrivando sia all'Urp sia ai numeri Covid le segnalazioni di questo disservizio - spiegano dall'Asl Vercelli - Purtroppo la soluzione del problema non dipende da noi, ma dal Csi regionale, che gestisce la parte informatica. Sia il Sisp sia la direzione generale stanno chiamando in continuazione i responsabili regionali per segnalare la situazione".