Vercelli: centrato un "5" da oltre 68 mila euro al Superenalotto

Il Piemonte, in particolare Vercelli, torna a far festa grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 25 novembre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un "5" del valore di 68.533,60 euro.

La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di viale Rimembranza 127 a Vercelli. Il Jackpot, intanto, continua a crescere tanto da arrivare a quota 116,1 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm), mentre in Piemonte il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.