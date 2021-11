Vercelli: il camper della Questura contro la violenza di genere

Il camper della polizia ha sostato stamattina, giovedì 25 novembre, in piazza Cavour a Vercelli, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere.

Un team composto da personale specializzato in servizio nella Divisione anticrimine della Questura, da un medico della polizia di Stato e, in collaborazione con l’Asl di Vercelli, da un medico psicologo, nella mattina di giovedì 25, si è messo a disposizione della cittadinanza per consigli e domande sulla tematica della violenza di genere nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, distribuendo segnalibri e opuscoli a tema e invitando i vercellesi a rivolgersi al 112 e al 1522 e alle app preposte per intervenire in caso di violenza.