Frontale a Moncrivello: 4 feriti, uno in codice rosso

Scontro tra quattro auto a Moncrivello sulla Sp593 all'altezza del centro commerciale. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato negli ospedali di Vercelli e Ivrea un uomo in codice rosso e altre 3 persone ferite in codice verde.

Si registra l'intervento di due squadre di vigili del fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià, che hanno estratto dalle lamiere dell'auto una delle persone poi trasportate in ospedale e messo in sicurezza le autovetture, dal momento che una di queste era alimentata a GPL. Intervenuti i carabinieri di Cigliano, di Livorno Ferraris e la Polizia Municipale di Cigliano. Le forze dell'ordine hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente e il soccorso ai feriti.