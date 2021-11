Terza dose vaccino in Piemonte: agli over 40 dal 22 novembre

È stata anticipata al 22 novembre l’apertura delle somministrazioni della terza dose di vaccino anti covid in Piemonte per gli over 40. Visto l’aumento dei contagi e della curva epidemica, in linea con le richieste del generale Figliuolo, la Regione ha riprogrammato il calendario vaccinale aprendo quindi già dal prossimo lunedì alla fascia 40-59 anni.

Terza dose vaccino anti covid in Piemonte: come prenotare

«Ancora una volta in modo immediato la macchina vaccinale del Piemonte si è riorganizzata in modo istantaneo» hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, annunciando le aperture delle somministrazioni della terza dose per gli over 40. Ma come accedere ai centri vaccinali?

Come successo inizialmente per le prime e le seconde dosi, sarà necessario prenotare l’appuntamento sul portale de “Il Piemonte ti vaccina” (click qui). Già da oggi, domenica 21 novembre, chi ha già maturato i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale (periodo richiesto per poter ricevere la terza dose) potrà richiedere la propria prenotazione in modo da iniziare le somministrazioni già il giorno successivo. Da lunedì 22 novembre, invece, saranno avviate le prenotazioni di chi ha maturato i sei mesi anche in una delle oltre 500 farmacie aderenti (qui l’elenco completo) e presso i medici di famiglia vaccinatori. Per tutti coloro che matureranno i sei mesi nei giorni successivi, invece, le prenotazioni saranno accettate a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto dal completamento del ciclo vaccinale.



Le stesse modalità di prenotazione, inoltre, sono riservate ai cittadini con età compresa tra i 60 e i 79 anni che abbiano maturato 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose. In regione, infine, sono ancora in corso le somministrazioni della terza dose ai cittadini con più di 80 anni, sia presso i medici di famiglia sia negli hub vaccinali. Gli over 80 sono convocati dal proprio medico di base o tramite sms: in quest’ultimo caso, accedendo al portale, sarà possibile modificare sede e orario dell’appuntamento.

Seconda dose per cittadini vaccinati con Janssen

Se la terza dose è somministrabile a tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca, Pfizer o Moderna, cosa succede a chi è stata somministrata la dose unica di Janssen? Questi ultimi dovranno, in modo analogo a quanto accade per tutti gli altri vaccinati, ricevere una dose aggiuntiva così da prolungare e aumentare la copertura contro l’infezione da virus covid-19. Le prenotazioni sono già aperte sul portale “Il Piemonte ti vaccina” per tutti i cittadini (a prescindere dalla fascia d’età), ad eccezione dei soggetti affetti da patologie gravi, vaccinati da almeno 6 mesi (180 giorni) con un’unica dose di vaccino Janssen o che sono guariti dal Covid prima o dopo la vaccinazione.



I soggetti affetti da patologie gravi (“estremamente vulnerabili”) non dovranno invece effettuare alcuna preadesione on line poiché saranno inseriti autonomamente nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia. Si ricorda, infine, che grazie ad un accordo tra la regione e i servizi di trasporto pubblico, è possibile viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici di linea per spostarti dalla propria residenza al centro vaccinale e viceversa, solo nel giorno della vaccinazione in orario coerente con quello dell’appuntamento. In particolare, se si utilizzano: