Il 21 novembre è la giornata mondiale della televisione

Il 21 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale della televisione. Istituita dall’Onu - Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite nel 1996, il World TV Day compie quest’anno 25 anni e verrà celebrato dalle varie emittenti con iniziative pensare ad hoc per la ricorrenza.

La giornata mondiale della televisione è stata istituita nel 1996 quando, a New York, si svolse il primo “World Television Forum” che riunì i rappresentanti del mondo della televisione, dalle grandi emittenti nazionali a quelle indipendenti sino ai creatori di contenuti televisivi. È proprio in quell’occasione che venne redatto un documento atto a ricordare l’importanza della televisione in quanto strumento essenziale per la democrazia, la cultura, la socialità e la libertà d’informazione. A 25 anni di distanza, nonostante l’avvento del digitale e la nascita di nuove forme di intrattenimento video, la TV rappresenta ancora uno dei mass media più utilizzati in tutto il pianeta.

Il World TV Day, come spiega la RAI, è «una ricorrenza condivisa dalle aziende televisive di tutto il mondo per ricordare la profonda trasformazione di un mezzo di comunicazione che, da semplice televisione, è oggi TV, Total Video, disponibile in ogni momento, a casa e in viaggio, su schermi grandi o piccoli, dal vivo o in streaming. Una TV connessa e personalizzata cui è stato dedicato uno spot di 30 secondi che verrà trasmesso e condiviso online in tutto il mondo».



Sebbene l’avvento di internet abbia stravolto il mondo dell’intrattenimento e dell’informazione, la televisione è stata per molto tempo un mezzo di massa per conoscere e scoprire il mondo vicino o lontano dalle proprie mura domestiche. Numerosi, infatti, sono stati gli avvenimenti che hanno incollato milioni di spettatori alle Tv di tutto il mondo. Nel 1969 le televisioni di tutto il mondo portarono sugli schermi dei propri spettatori le prime immagini dell’uomo sulla Luna; vent’anni dopo, invece, le Tv trasmettevano in diretta le notizie e le immagini del crollo del muro di Berlino. Più recentemente, nel 2001 tutti noi siamo stati incollati alla televisione per avere aggiornamenti sull’attacco terroristico che cambiò il volto degli Stati Uniti e di tutto l’occidente, l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.