Vercelli: riaperta la palestra Bertinetti

Ripresa a pieno ritmo l'attività sportiva nella palestra Bertinetti di Vercelli, gravemente danneggiata dal maltempo.

Quest’estate, infatti, il forte vento aveva sollevato il tetto dell’edificio di corso de Rege, scoperchiandolo e rendendolo inaccessibile; gli interventi erano partiti a ottobre con costo di circa 280.000 euro: stanziamento interamente a carico del Comune.

Nei giorni scorsi l'Amministrazione ha riconsegnato la palestra alle società sportive e alle scuole: "Il tetto è stato ripristinato in tempi brevi - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion - siamo partiti subito con la gara d'appalto per cercare l'impresa più idonea, proprio per poter rendere nuovamente accessibile la palestra nel minor tempo possibile. I lavori sono stati fatti a regola d'arte e la pioggia dei giorni scorsi ci ha consentito di verificare che non ci sono perdite".

Conclude Simion: "Manca ancora la tinteggiatura, ma per questa dobbiamo aspettare che i muri si asciughino".