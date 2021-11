Anche a Vercelli è possibile scaricare i certificati anagrafici da casa

A partire dal 15 novembre è possibile scaricare gratuitamente e in maniera autonoma, in tutta Italia, quattordici tipologie di certificati, per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo all'apposito portale nazionale (clicca qui) con l’identità digitale (Spid, Cie o Cns), senza bisogno di recarsi allo sportello.

Anche il Comune di Vercelli darà questa possibilità ai cittadini residenti: infatti Vercelli è uno dei Comuni che aderiscono all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti. Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.

“Abbiamo ritenuto doveroso aderire all’iniziativa del Ministero dell’Interno – spiega il sindaco Andrea Corsaro – poniamo molta attenzione alla semplificazione delle procedure amministrative, ed in particolare, in questo caso sarà di grande aiuto ai cittadini che avranno la possibilità di scaricare i certificati anagrafici di loro interesse da casa propria". “Per tutti i vercellesi che hanno poca dimestichezza con la tecnologia o non hanno un computer a disposizione ed anche per chi ha dubbi sulla compilazione può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il pubblico della Città di Vercelli – spiega l’assessore ai Servizi al Cittadino Ombretta Olivetti – dove un operatore offrirà un supporto a familiarizzare con la nuova possibilità di ottenimento delle certificazioni”.