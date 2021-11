Incidente sulla tangenziale di Novara: tre feriti

AGGIORNAMENTO ORE 12,28

Resta ancora chiusa la strada statale 703 ‘Tangenziale di Novara’ in direzione Laghi/Cameri dal tratto al km 12,450, a causa dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 novembre. Il traffico è deviato in corrispondenza dell’uscita Mortara “Via 23 Marzo”. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Intervento dei vigili del fuoco verso le 6.30 sulla tangenziale di Novara direzione Laghi per un incidente stradale che ha visto coinvolti un camion e due auto.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall'abitacolo l’autista del camion, spinalizzato e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Sono 5 le persone coinvolte in totale, 3 delle quali portate in pronto soccorso.