Asl Vercelli: riaperto il "reparto" Covid

"L’Asl di Vercelli si organizza in vista del possibile aumento dei pazienti Covid dedicando uno spazio ai pazienti ricoverati per altre patologie e trovati positivi, ma che non necessitano di ausili respiratori e non presentano sintomi correlati al Covid".

E' l'annuncio del direttore generale Eva Colombo che, alla luce della risalita dei contagi, ha definito un piano organizzativo. "Al quarto piano dell’Ospedale S. Andrea sono stati predisposti 12 posti letto, ad oggi ne sono occupati 7 - prosegue Colombo - Restano stabili rispetto ai giorni scorsi invece i numeri dei ricoveri in Malattie infettive (7 ricoverati su 12 posti letto) per persone con impegno respiratorio, e della Rianimazione, 2 ricoverati su 4 posti letto. Resta Covid Free l’Ospedale di Borgosesia".