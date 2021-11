A Vercelli 13 nuovi laureati in Scienze infermieristiche

Venerdì 19 novembre alle 10, nel Rettorato dell'Università del Piemonte Orientale (Via Duomo 6, sala conferenze, piano terra), verranno proclamati, per la prima volta in presenza, 13 laureati del Corso di laurea in Infermieristica che hanno portato a termine il corso triennale nel Polo formativo di Vercelli.

La proclamazione ufficiale dei laureati Upo verrà effettuata da Gianluca Aimaretti, direttore del Dipartimento di Medicina traslazionale Upo e della Scdu di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara. Parteciperà alla proclamazione anche Alessandra Silvia Galetto, docente del Corso di Infermieristica. Saranno presenti alla proclamazione il direttore sanitario dell'Asl Vercelli Fulvia Milano, e il direttore amministrativo Gabriele Giarola, oltre alla direttrice delle Professioni Sanitarie Lidia Carnevale. Il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Giulio Zella porterà infine un saluto di benvenuto all'interno della comunità professionale.

"Siamo molto orgogliosi degli studenti che hanno studiato o stanno portando a termine il loro percorso in questo delicato momento di emergenza sanitaria - dichiara Gianluca Aimaretti - Il merito va certamente condiviso anche con le strutture sanitarie che insistono sul nostro territorio e ai colleghi Tutor clinici che hanno continuato ad accogliere gli studenti e le studentesse per i tirocini e a offrire loro opportunità di apprendimento e di pratica in corsia".

Prevista, ma in fase di conferma, la presenza del sindaco di Vercelli Avv. Andrea Corsaro.