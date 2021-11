Balocco: i volontari di "Oh my world" ripuliscono la strada dai rifiuti

Nonostante il maltempo domenica un gruppo di volontari ha ripulito dai rifiuti la strada che porta al centro Sperimentale Balocco.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Oh my world” di Vercelli con Daniela Bisacco, promotrice de “L’orto dei bambini”. Soddisfazione da parte del sodalizio organizzatore. “Purtroppo, il tempo non è stato dalla nostra parte ma siamo contenti perché è stata ripulita la strada. È stata divisa la plastica raccolta dall’indifferenziato. La nostra intenzione è quella di riproporre queste iniziative anche in altri Comuni”. Soddisfazione anche da parte del presidente dell’associazione Armando Primerano. “Nonostante il maltempo è andata bene vorremmo riproporre l’iniziativa in altri Comuni e anche a Vercelli”. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook "Oh My World".