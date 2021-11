Trino: auto si capovolge in un fossato

Intorno alle 20:50 di stasera, lunedì 15 novembre, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento volontario di Trino è intervenuta in Corso Casale, nelle vicinanze del cavalcavia della ferrovia a causa di un incidente stradale. Una vettura infatti si è ribaltata in un fosso: dopo aver accertato che il conducente fosse uscito autonomamente dal mezzo e fosse affidato alle cure dei sanitari, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto; si registra anche la presenza dei Carabinieri di Trino.