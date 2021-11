Santhià: incendio a due presse idrauliche

Intorno alle 21:40 di stasera, lunedì 15 novembre, squadre di vigili del fuoco di Vercelli, Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute a Santhià in uno stabilimento a causa di un incendio che ha interessato 2 presse idrauliche; non si registrano feriti né intossicati tra i dipendenti: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.