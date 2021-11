Ronsecco: auto fuori strada lungo la Sp30

Incidente verso le 7,30 di stamattina, lunedì 15 novembre, lungo la SP 30 Tronzano-Tricerro, nei pressi della Cascina Malfatta: una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta per estrarre dall'abitacolo la conducente di un'autovettura finita fuori strada, consegnandola poi alle cure del personale sanitario.



In seguito è stato messo in sicurezza il veicolo e sgombrata la sede stradale dai detriti per permettere la ripresa della viabilità lungo il tratto interessato. E' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Ronsecco.