Riaperto il ponte sul Po tra Trino e Camino

Riaperto il ponte sul Po che collega Trino a Camino, in provincia di Alessandria.

La riapertura è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia Eraldo Botta, del vicepresidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno, delle ditte Bertini e Sodis, che hanno eseguito i lavori, e dei tecnici della Provincia. “Sono molto soddisfatto - dice il presidente Botta - del risultato raggiunto e di aver portato a termine un’altra opera fondamentale per il nostro territorio. Ringrazio tutti per la professionalità garantita e il vicepresidente per aver seguito con costanza i lavori”.

Compiaciuto anche il vicepresidente Andorno: “Un grande risultato, raggiunto nei tempi che ci eravamo prefissati. I miei complimenti a tutti. Il cantiere ha lavorato con continuità e serietà per limitare il più possibile i disagi agli automobilisti”. Le opere, iniziate lo scorso autunno, hanno previsto il totale ripristino del manufatto tramite l’impiego di un cantiere sospeso che non interferisse con l’alveo del fiume e un investimento di circa 3 milioni di euro.