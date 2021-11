Sospeso dipendente no vax che ha rifiutato il vaccino

Un dipendente no vax dell'Asl di Vercelli è stato sospeso dall'azienda sanitaria perché non ha voluto sottoporsi al vaccini, né essere ricollocato in altro ruolo non a contatto con i pazienti. Il dipendente sospeso aveva chiesto un congedo di oltre un anno, che però gli è stato rifiutato. Salgono così a 20 i dipendenti dell'Asl di Vercelli sospesi perché non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale.