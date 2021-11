Melissa Gambaro è la nuova presidente

Melissa Gambaro, 30 anni, artigiana orafa di Galliate, è la nuova presidente di CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord.



Melissa Gambaro resterà in carica per i prossimi quattro anni. Faceva già parte del precedente Direttivo del gruppo con presidente Gaetano Cessati. Era stata tra i vincitori del premio ‘Che Impresa fare Impresa’ e tra i protagonisti dell’omonimo fumetto, curato da CNA Piemonte Nord e realizzato dal disegnatore Bruno Testa. Ha aperto la sua attività di produzione e vendita di gioielli artigianali nel 2017 a Galliate, dopo aver frequentato il liceo artistico ed essersi impegnata in un percorso di formazione professionale a Valenza.