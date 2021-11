Vercelli: cinque giovani denunciati nello scorso fine settimana

Cinque giovani denunciati nel fine settimana a Vercelli.

La polizia è intervenuta con alcuni interventi mirati in una nota discoteca della zona, e in un club privè per adulti del centro di Vercelli. In particolare nella notte del 7 novembre il personale delle volanti è intervenuto, dopo la segnalazione di una lite, in un locale da ballo e ha rintracciato due ragazzi di origine straniera, residenti nella zona di Novara, che erano stati riconosciuti come gli autori di un furto. Gli stessi poco prima in concorso tra loro avevano strappato una catenina d’oro dal collo di un altro giovane intento a ballare e avevano cercato di dileguarsi, seguiti però da tutto il gruppo di amici del derubato. Senza il pronto intervento degli agenti in divisa si è rischiato che la situazione degenerasse gravemente. Le successive verifiche hanno permesso di appurare che i due giovani, già segnalati per casi analoghi, si erano già resi protagonisti quella sera di un altro furto simile, ai danni di un altro ragazzo sempre intento a ballare nel locale.

La notte precedente sono stati i carabinieri di Vercelli ad intervenire sempre nello stesso locale per un simile episodio di furto con strappo di una catenina ai danni di un avventore del locale, individuando gli autori sempre in due giovani stranieri. "Nei confronti dei quattro ragazzi sono quindi scattati gli accertamenti di carattere amministrativo e, rilevando l’estrema pericolosità dei loro comportamenti illeciti, il questore di Vercelli ha emesso d’urgenza nei loro confronti i previsti provvedimenti di divieto di accesso alla predetta discoteca (il cosiddetto Dacur), per periodi compresi tra il minimo (6 mesi) ed il massimo (2 anni), a secondo della gravità degli elementi assunti a loro carico", spiegano dalla questura.

Sempre nella notte del 7 novembre la volante della polizia è dovuta intervenire in via Caduti sul Lavoro nelle vicinanze di un locale di intrattenimento per adulti, a causa della presenza di un giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebrezza alcolica e che stava creando non poco trambusto. Il giovane si è poi scagliato contro gli agenti, rendendosi responsabile di una serie di reati, dall’oltraggio alla resistenza e violenza contro pubblico ufficiale, cercando in tutti i modi di divincolarsi e lo scontro fisico. Fermato e portato in Questura è stato denunciato. Anche per lui è scattato il divieto di accedere nuovamente nel locale per un periodo di almeno un anno dalla notifica del provvedimento, la cui violazione comporta rilevanti conseguenze di carattere penale.