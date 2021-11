Piazza Mazzucchelli: "Farmaci e pile non raccolti e incustoditi...."

"Segnalo la situazione di un raccoglitore per farmaci scaduti e pile scariche che si trova in piazza Mazzucchelli, proprio dietro piazza Pajetta".

Una lettrice fa notare che "non mi è chiara la tempistica con cui debba essere svuotato, ma appare chiaro che non è sufficiente. I rifiuti contenuti, appunto pile e farmaci, per la loro delicatezza non possono essere smistati insieme al resto dei rifiuti casalinghi, mentre qui a terra sotto la colonnina fotografata è pieno di pile o pastiglie fuoriuscite dal raccoglitore. Non è salutare, e nemmeno decoroso".

Infatti sarebbe facile per un bambino e chiunque altro appropriarsi dei farmaci lasciati incustoditi e ingerirli, con conseguenze immaginabili.

La vercellese evidenzia un'altra criticità: "Anche lo stabile oramai vuoto da anni della ex Inpdap è troppo spesso sporco, di scarti di cibo, bottiglie vuote e immondizie varie. In pieno centro non è accettabile".