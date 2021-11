Il sindaco Corsaro: "Così rigeneriamo Vercelli"

Progetti per “rigenerare” Vercelli ma anche un’importante mostra in Arca e, soprattutto, due nuovi insediamenti produttivi.

Il sindaco Andrea Corsaro, la giunta e gli uffici comunali sono al lavoro, da mesi e in alcuni casi da anni, per raggiungere questi obiettivi. «Dal centro alla periferia – spiega Corsaro – stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo per ottenere le risorse necessarie: partendo dai 41 milioni del bando nazionale PinQua. Un finanziamento che la nostra città non ha mai avuto».

