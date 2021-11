Tronzano: finisce con l'auto in un canale, uomo gravissimo

Un umo di 30 anni sarebbe in condizioni gravissime, a quanto si apprende, dopo essere finito con l'auto nel canale De Pretis sulla SP 42 all'altezza del Ponte di Ferro. I soccorritori del 118 lo hanno portato in ospedale a Vercelli in condizioni disperate.

Sono intervenute anche squadre di vigili del fuoco del comando di Vercelli e dei distaccamenti di Livorno Ferraris e di Santhià, che hanno provveduto ad estrarre il conducente dall'autovettura e a rimuovere il mezzo dal canale con l'autogru; sulla dinamica indagano i carabinieri di San Germano.