Crescentino: fuori strada con l'auto, conducente in codice giallo

Incidente stradale intorno alle 21:30 di ieri, sabato 6 novembre, sulla SP 1 delle Grange nella frazione San Genuario di Crescentino. Un'auto è uscita di strada autonomamente finendo in un campo. È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris insieme al personale del 118 per soccorrere una persona, che è stata portata all'ospedale di Chivasso in codice giallo. Si registra anche la presenza dei carabinieri che hanno gestito la viabilità e i rilievi del caso.